USA loodab pöörata uue lehekülje suhetes Pakistaniga

Muu hulgas Islamabadi külastaval Pompeol on kavas kohtuda ka Pakistani uue peaministri Imran Khaniga.

Pompeo lepitavad avaldused selle Lõuna-Asia mõjuvõimsa riigi suhtes tulid mõni päev pärast seda, kui Washington oli kinnitanud plaani suunata Pakistani sõjaliseks abiks mõeldud 300 miljonit dollarit mujale. Pentagon põhjendas seda otsustavate sammude puudumisega Ühendriikide strateegia toetamisel piirkonnas.

Imran Khan. FOTO: HANDOUT / REUTERS

Kuid samas on tõrksa liitlase toetus pikaleveninud Afganistani konflikti lahendamisel USA-le eluliselt tähtis.

Esmakordselt välisministrina Pakistani külastava endise Luure Keskagentuuri (CIA) direktori hinnangul on tulnud aeg suhetes uus lehekülg pöörata.

«Seega esimene peatus on Pakistan. Seal on uus juht, tahtsin sinna minna tema ametiaja alguses, et püüda suhted kahe riigi vahel uuesti paika seada,» lausus ta.

«Meie suhetes on kindlasti rohkelt väljakutseid, ent loodame leida uue juhtkonnaga ühise pinna, et alustada koos tööd mõne probleemi osas, mis meid mõlemaid puudutab,» lisas Pompeo, keda saadab visiidil staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Joe Dunford.

USA ametiisikud on süüdistanud Islamabadi selliste rühmituste nagu Afganistani Taliban ja Haqqani võrgustik ignoreerimises või koguni koostöös nendega.

Valge Maja hinnangul on Pakistani luure ja teised sõjaväeorganid pikka aega aidanud rahastada ja relvastada Talibani - seda nii ideoloogilistel põhjustel, kuid ka selleks, et seista vastu India kasvavale mõjule Afganistanis.

Ühtlasi ollakse Washingtonis seda meelt, et Pakistani jõuline sekkumine võiks osutuda pöördeliseks Afganistani sõja tulemuste jaoks.

Kuid Pompeo märkis, et USAga paremaid suhteid taotleva Khani valimine võib anda uue tõuke.

«Vaadake, ma arvan, et seekord on seal uus valitsus. Suurem osa sellest leidis aset tükk aega enne uue peaministri võimuletulekut. Seega ma loodan, et me suudame pöörata lehte ja teha edusamme. On olemas reaalsed ootused,» sõnas ta.

«Loodan, et suudame veenda neid seda abi osutama,» jätkas ta, lisades, et jutuajamistes Khaniga leppisid nad kokku, et rahu Afganistanis on ühine eesmärk.

Pompeo ei välistanud ka, et teatud tingimustel on võimalik sõjaline abi taastada.