Uus raamat: Trumpi nõunikud varastasid riigi kaitsmiseks dokumente

USA presidendi Donald Trumpi lähedasemad nõunikud on astunud Valges Majas enneolematuid samme, et üritada summutada tema ohtlikemaid impulsse, vahendab CNN. Mõned neist on olnud sunnitud presidendi eest peitma dokumente, et ta neid ei allkirjastaks, kirjutab legendaarne ajakirjanik Bob Woodward oma uues raamatus.