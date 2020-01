Lähis-Ida ekspert: USA alahindab Iraani

Tellijale

Kahtlemata. Seda on näha juba praegu, näiteks kurdidega Süürias. Kui Iraanis puhkeb sõda, muutuvad šiiidid teistes, näiteks Pärsia lahe riikides kohe ohvriteks. Paljud neist aga on rikkad ja neil on passid, mis tähendab, et nad põgenevad, ja loomulikult tulevad nad Euroopasse.