Puhkusesaarelt liiva näpanud paarike võib aastateks vangi minna

Itaaliale kuuluva Sardiinia saare valget liiva peetakse avalikuks varaks ning selle sealt ära viimine on rangelt keelatud. Juba aastaid on saare elanikud kurtnud loodusvarade, sealhulgas kuulsa liiva näppamise üle.

Kuigi Prantsuse paar väidab, et tahtis liiva autos koju viia suveniirina ega teadnud, et tegu on rikkumisega, ähvardab neid nüüd ühe kuni kuue aasta pikkune vangistus avalikuks kasutamiseks mõeldud vara varguse eest raskendavatel asjaoludel.

2017. aastal vastu võetud seadus sätestab, et kaubitsemine liiva, kiviklibu ja teokarpidega on ebaseaduslik ning üldjuhul ulatub trahv kuni 3000 euroni.

«Liivarannad on üks Sardiinia peamisi tõmbenumbreid. Neile on kaks ohtu: üks on erosioon, mis on osaliselt looduslik ja osaliselt tingitud kliimamuutuste tõttu kerkivast merevee tasemest; teine aga on liiva varastavad turistid,» rääkis Sardiinia pealinnas Cagliaris elav keskkonnateadlane Pierluigi Cocco BBC-le.