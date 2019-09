Eesti juurtega Vene näitlejanna jäeti poliitilistel põhjustel rollist ilma

Julia Aug rääkis intervjuus telekanalile Dožd, kuidas tema väljaütlemised sotsiaalmeedias ja intervjuudes on mõjutanud tema karjääri. Augi sõnul on tuttavad režissöörid tal palunud vähem sõna võtta päevapoliitilistel teemadel. Lisaks sellele on olukordi, kus ta on jäänud juba võtetel rollist ilma.

«Ma lihtsalt sain aru, et see on minu väljaütlemiste, intervjuude, postituste (sotsiaalmeedias - toim) või veel millegi tagajärg. Ma ei saa öelda, et seda oleks tihti juhtunud, aga seda on olnud. Ja ma tean täpselt, et see on võimalik ja reaalne,» rääkis Aug ja lisas juurde, et ei tea konkreetselt neid inimesi, kelle tõttu võeti vastu taolisi otsuseid.