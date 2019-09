Eesti eriüksuslaste juht: igaüks ei suudagi inimese pihta tulistada

Eestlastel polnud toona aimugi, millise klassi staar Zarqawi islamistide jaoks oli. Ja ega liitlaste parimadki luureanalüütikud toona ilmselt aimanud, et tolle mehe idanema pandud seeme lööb kümmekond aastat hiljem täisõide ISISe kujul. Ning töökäsud, mida ameeriklaste väejuhatus andis, olid kõvasti kõrgemast liigast, kui tavaline jalaväerühm teoorias saama pidanuks.

«Kuna ESTPLA rühmad olid väga hinnas, siis meile anti erioperatsioonidele mõeldud ülesandeid. Kõrge väärtusega sihtmärgi tabamine – see on puhas eriüksuse ülesanne,» mõtestab Kuul nüüd.

«Eestlased on head sõdurid. Me oleme distsiplineeritud, teeme head tööd, meie peale saab loota, me täidame ülesanded ära,» pakub ta põhjuseks, miks nad selliseid asju tegema pandi. «Ameeriklased usaldasid meid väga ja pidasid meist lugu, sest täitsime alati oma ülesanded.»