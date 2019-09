Töökohtade loomisest jäi Kesk-Siberis ja Kaug-Idas mulje, et selleks on Kreml andnud selge käsu riigikorporatsioonidele ja suurärimeestele. Tehaseid ja suurettevõtteid muudkui kerkib, aga paljudel projektidel on sotsiaalne mekk juures. Palgatasemed on madalad, oluliseks peetakse just töökohtade arvu ning isegi kohalikud kahtlevad paljude tehaste majanduslikus mõttekuses.