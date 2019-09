Saksa majandusteadlane: kõike ei pea keelama, küll aga maksustama

Kas hiljutine teade Saksamaa sisemajanduse kogutoodangu 0,1-protsendilisest langusest teises kvartalis ennustab peatset majanduskriisi?

Mulle ei valmista see suurt muret. Meil on majanduslikus mõttes olnud väga pikalt hea aeg ja väike langus on olukorra normaliseerumine. Peame seda väikest tagasisammu vaatama kontekstis, kus pikalt on toimunud tõus.

Ent loomulikult pole miski kindel ja palju sõltub sellest, mis saab edasi seoses keskkonnakaitsega, mis toimub maailmamajanduses, ennekõike, mida toob Trumpi kaubandussõda Hiinaga, millist rolli mängib Brexit. Praegu me veel ei tea, kuidas see kõik lõppeb. See võib lõppeda ka hästi.