Postimehe lugu tekitas Lätis diplomaatilise konflikti

Hongkongis asuva Hiina keskvalitsuse alla kuuluv ajaleht Wen Wei Po avaldas augusti lõpus kolme Balti riigi iseseisvust mõnitava artikli, kus muuhulgas öeldakse, et loodetud edu asemel jäid Eesti, Läti ja Leedu virelusse ja nende riikide elatustase on isegi täna veel madalam kui oli nõukogude ajal, kirjutas Postimees reedel.