Venemaa sisepoliitilises kontekstis – pidades eelkõige silmas 2021. aastal toimuvaid üleriigilisi duumavalimisi – oli oluline, et Moskva valimised näitasid, et Ühtse Venemaaga seotuse varjamine ei anna soovitud tulemust. Pealinnas kandideerisid kõik võimukandidaadid ametlikult sõltumatuna, kuid see ei päästnud paljusid neist kaotusest.