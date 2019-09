Trumpi jaoks on rahukõnelused Talibaniga surnud

«Need on surnud. Mis minusse puutub, siis need on surnud,» lausus president Valges Majas pärast pikalt kestnud katset sõlmida Talibaniga lepe ning tuua USA sõdurid Afganistanist ära pärast 18 aastat kestnud sõda.

Nüüd lõi Trump finišijoonel olevana näinud rahukõneluste kirstu veel ühe naela, kui teatas, et USA sõjaväe rünnakud talibitele on praegu viimase aastakümne raevukaimad. «Viimase nelja päeva jooksul oleme rünnanud oma vaenlast kõvemini kui viimase 10 aasta jooksul,» lausus ta Twitteris.

Kuni selle nädalani olid järjepidevalt kasvanud ootused, et USA ja Taliban suudavad rahuleppe ikkagi sõlmida. Leppe järgi pidi USA järk-järgult vähendama oma sõdurite arvu Afganistanis ning Taliban pidi lubama, et ta hoiab teised äärmusrühmitused Afganistanist väljas.

«Levib kõvasti võltsuudiseid, et langetasin Talibaniga Camp Davidis kohtumise asjus otsuse vastu asepresidendi ja mitmete nõunike soove. See uudis on vale. Minu arvates on alati hea kokku saada ja vestelda, kuid sel korral otsustasin seda mitte teha,» lisas riigipea Twitteris.