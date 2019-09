Raevukas taifuun jättis miljon inimest elektrita

Pühapäeva õhtu on lämbe ja kuum ning tsikaadide vali sirin täidab vanaaegsetest Jaapani puitmajadest ääristatud tänavat. Päikeseloojangut raamistavad ebatavalised kaunid rünkpilved. Mõned inimesed peatuvad ja teevad iPhone’iga taevast pilti. Jaapanlased teavad neid pilvi hästi, sest need ennustavad midagi suurt. Väikepoepidajad tassivad varjule tänavale välja pandud taimepotte, kanji-märkidega silte ja muid maa küljest lahti tulevaid esemeid, et äri tänaseks sulgeda.