Veebilehe Comparitech raporti järgi on maailma kõige jälgitum linn Hiinas Sichuani provintsis asuv Chongqing, kuhu on paigaldatud ligi 2,6 miljonit kaamerat. See teeb 168 kaamerat tuhande inimese kohta. Teisel kohal on Guangdongi provintsis asuv Shenzheni linn, kus on tuhande inimese kohta 159 tänavakaamerat.