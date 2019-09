Kaugel Põhja-Rootsis asuva Kebnekaise mäe liustikuga kaetud lõunatipu kõrguseks mõõdeti uute andmete kohaselt 2095,6 meetrit üle merepinna, mida on 1,2 meetrit vähem kui mäe liustikuvabal põhjatipul, mille kõrgus on 2096,8 meetrit.

«Esimest korda alates 1880. aastatest võime täie kindlusega öelda, et see on madalam kui teine tipp,» lausus Stockholmi ülikooli geograafiaprofessor Gunhild Ninis Rosqvist, kes on igal aastal tippu mõõtmas käinud.