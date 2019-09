Leke: ÜRO agentuur on USA vaikival survel kliimateemat tsenseerinud

28. augustil ÜRO migratsiooniagentuuri ülemaailmsesse siselisti saadetud e-kiri märkis, et USA välisministeeriumi rahvastiku, põgenike ja migratsiooni osakond rõhutas migratsiooniagentuurile, et välisministeeriumi rahastatavad programmid ei tohi olla vastuolus praeguse USA administratsiooni poliitiliselt tundlike valdkondadega.

«Programmilise tegevusega seotud dokumendid, eriti need, mis avaldatakse internetis, võivad vajada eelnevat ülevaadet ja doonori heakskiitu,» jätkas ametnik, pannes kolleegidele südamele diskreetsust ja kõikide asjassepuutuvate dokumentide saatmist piisavalt vara, et neid oleks vajadusel võimalik välisministeeriumiga kooskõlas muuta.

E-kirja autor lisab, et välisministeerium on valmis kärpima toetust valdkondades, mida see ei pea olevat kooskõlas USA välispoliitiliste eesmärkidega. Kiri paluti saata edasi iga riigi vastavatele esindajatele.