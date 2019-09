Barnier: EL-i tippkohtumise eel Brexiti-lepet ÜK-ga ilmselt ei tule

«Meil ei ole põhjust optimismiks», et Brexitis jõutakse kokkuleppele enne 17.-18. oktoobri tippkohtumist, millest jääb Suurbritannia EL-ist lahkumise tähtaja 31. oktoobrini vaid kaks nädalat, ütles Barnier Brüsselis Euroopa Parlamendi liikmetele.

«Ma ei saa teile objektiivselt öelda, kas need kontaktid, mis me (Briti peaministri Boris) Johnsoni valitsusega oleme ette võtnud, viivad praeguse ja oktoobri keskpaiga vahel leppeni,» lausus Barnier.

Oktoobri keskpaik on see aeg, mil Johnson peab tulema Brüsselisse kas uue lahkumisleppega või paluma neilt Brexiti kuupäeva edasilükkamist. Tema aga rõhutab, et tema pikendust küsida ei kavatse ja lebaks selle asemel parema meelega «surnult kraavis».