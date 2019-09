Netanyahu: Iisrael ei lepi Iraani raketiohuga Süüria territooriumilt

«Meie relvajõudude koostegutsemisvõime on alati väga tähtis. Eriti tähtis on see aga praegusel ajal, sest me oleme näinud viimase kuu jooksul, et Iraan on dramaatiliselt suurendanud katseid kasutada Süüria territooriumi meie ründamiseks, selleks, et paigaldada sinna rakette,» lausus Netanyahu Sotšis kohtumisel Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Iisraeli peaministri sõnul ei kavatse juudiriik seda ohtu taluda ja on sunnitud tegutsema. «Meievaheline dialoog on seda olulisem ja ma olen kindel, et me arutame seda ka meie kohtumisel,» sõnas ta.

Süüria sõjas president Bashar al-Assadi režiimi toetaval Iraanil on riigis arvestatav sõjaline kohalolek. Iisrael on tõotanud, et ei luba Iraanil Süürias sõjaliselt kanda kinnitada, ja on korraldanud naaberriigis väidetavatele Iraani sihtmärkidele kümneid õhurünnakuid.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja Venemaa president Vladimir Putin Sotšis kohtumisel. FOTO: Shamil Zhumatov / AP

Vene president tänas Iisraeli peaministrit kahe riigi suhete tugevdamise eest ja tõstis esile Netanyahu isiklikku panust sellesse.

«Suuresti tänu teie jõupingutustele on meie suhted saavutanud nii julgeolekuküsimustes kui ka sõjalises koostöös uue kvaliteedi. Teie ja mina teame, kui tähtis see on, eriti arvestades rahvusvahelise terrorismi ohu püsimist,» lausus Putin.

Putini sõnul esitas Iisraeli president Reuven Rivlin talle kutse külastada järgmise aasta algul Auschwitzi surmalaagri vabastamise aastapäeva ja holokausti mälestuspäeva puhul Iisraeli. «Palun öelge härra presidendile, et ma külastaksin Iisraeli suurima heameelega,» sõnas ta Netanyahule.

Rahvusvahelise holokausti mälestuspäevana tähistatakse 27. jaanuari.