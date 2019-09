Zelenskõi sõnul on Nord Stream 2 ohuks kogu Euroopale

«Energiakoostöö laiemas tähenduses on meie jaoks äärmiselt oluline - pean eriti silmas energiasäästutehnoloogiat. Juhtisin Soome presidendi tähelepanu Nord Stream 2 küsimusele ja rõhutasin, et see projekt on oht kogu Euroopale,» lausus Zelenskõi Kiievis pärast kohtumist Soome presidendi Sauli Niinistöga pressibriifingul.