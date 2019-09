See oli Boeing 747, mis asus teele vähem kui tund varem Valencia piirkonnast Castelloni lennuväljalt. The Locali portaali teatel olid lennukil vaid piloodid ja pardameeskond.

Ciudad Reali ja Castelloni lennuväljasid ühendab see, et mõlemad valmisid buumiaastail ja kumbki pole täitnud rajajate unistusi. Seda sarnasel põhjusel: vaatamata sellele, et Hispaania lennujaamad võtavad aastas vastu umbes 200 miljonit reisijat, ei tunne eriti keegi huvi riigi sisemaa kõrbekolgastesse lendamise vastu.