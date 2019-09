Venezuela opositsioonijuht eitas sidemeid Colombia rühmitusega

Sotsiaalmeedias ilmusid fotod, mis olid väidetavalt tehtud veebruaris Colombias korraldatud heategevuskontserdil ning kus Guaidó poseerib rühmituse Los Rastrojos liikmetega.

Venezuela valitsuse väitel on fotod tõend sellest, et Guaidó suundus Colombiasse rühmituse abil. Venezuela opositsioonijuht eitab seda.

«Ma tegin sel päeval pilte mitmete inimestega,» ütles Guaidó Colombia raadiojaamale BLU. «Ilmselgelt on raske teada, kes sinuga pilti teha tahab,» lausus Venezuela opositsiooniliider

Colombia sõjaväe kindralleitnant Luis Fernando Navarro kinnitas reedel, et kaks meest, kes Guaidóga ennast pildistada lasid, on Rastrojose liikmed. Praeguseks on kõnealused mehed kinni võetud, lisas ta.

Guaidó ütles, et ta ei mäleta nendega koos piltidel poseerimist. «Mul on hea meel, et nad kinni võeti,» ütles ta.

Colombial ja Venezuelal on 2200 kilomeetri pikkune piir sadade ebaseaduslike ületuspunktidega, mis on erinevate rühmituste kontrolli all.