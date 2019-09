Fotod: Brasiilias hukkus haiglapõlengus vähemalt 11 inimest

Päästeteenistuse teatel on põlevast Badimi haiglast mujale toimetatud umbes 90 patsienti ja neli kustutustöödel osalenud tuletõrjujat vajasid haiglaravi.

Tulekahju lahvatas neljapäeva öösel ja selle põhjused on selgitamisel.

«Arst tuli meie palatisse ja ütles meile, et puhkenud on põleng ja me peame võimalikult kiiresti evakueeruma,» kirjeldas 58-aastane Teresa Dias, kes oli haiglas oma isa külastamas.