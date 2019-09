Snowden loodab jätkuvalt Prantsusmaalt varjupaika saada

Lekitaja meenutas, et küsis Prantsusmaalt varjupaika 2013. aastal, kui riigi president oli François Hollande. Snowden ütles nüüd raadiole France Inter, et loodetavasti nüüdne president Emmanuel Macron teeb seda, mis tema eelkäijal tegemata jäi.

«Kogu selles loos on kõige kurvem see, et ainus koht, kus ameeriklasest vilepuhujal on võimalus end kuuldavaks teha, pole mitte Euroopas, vaid siin (Venemaal),» ütles Snowden usutluses, mis avaldatakse täies mahus esmaspäeval.