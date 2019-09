Saudi Araabias peatus töö rünnaku alla sattunud naftarajatistel

Energeetikaministri Abdulaziz bin Salmani sõnul langes selle tõttu riigis riikliku naftafirma Aramco tootmine umbes 50 protsenti ehk poole võrra. Aramco kinnitas eraldi teadaandes, et toodang vähenes 5,7 miljonit barrelit päevas.

Väljaande Wall Street Journal hinnangul on see umbes viis protsenti kogu maailma naftatoodangust. Börsil oodatakse, kuidas see mõjub naftahindadele maailmas.