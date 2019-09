Netanyahu asub seljatagust kindlustama

Homme toimuvad Iisraeli valimised on korraga erakorralised ja tavalised. Uued valimised, teised sellel aastal, kuulutati välja kevadel, kui võidu saavutanud peaminister Benjamin Netanyahu ei olnud võimeline valitsust kokku panema. Kampaania on läinud nii nagu alati. Netanyahu kuulutab valijatele, et paremtiiva valitsus on kukkumas ja nende kohus on tulla hääletuskastide juurde, et araablased ja vasakpoolsed riiki kreeni ei viiks.