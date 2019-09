Rootsi ajaleht: vägivalda soosivad islamistid asutavad riigis lasteaedu

Hiljuti lõpetas Göteborgi lasteaedadega tegelev amet ühe laste päevahoiu tegevuse, kuna see töötas tuntud islamisti Anas Khalifa kodus.

Päevahoius käis viis last vanuses üks kuni viis aastat ning seda pidas Khalifaga lähedalt seotud naine nende ühises kodus Göteborgis. Kui ametivõimud päevakodu tegevust uurisid, selgus, et selle pidamisega oli otseselt seotud ka Khalifa ise.

«Suvel kirjutas ta ennast sellele aadressile sisse, siis tundus meile, et seos muutus liiga tugevaks,» rääkis Göteborgi eelkoolihariduse ameti õigus- ja juhtumijuht Amanda Larsson.

Anas Khalifa on levitanud oma sotsiaalmeediakanalites pikka aega ekstremistlikke sõnumeid.

Rootsi kaitsekõrgkooli raportis «Salafismi ja salafistliku džihadismi vahel» on Khalifale lausa pühendatud omaette peatükk. Ta on kiitnud džihaadi, õhutanud viha homoseksuaalide vastu ning soovitanud naistel kanda kogu keha katvat rõivastust. Mõne aasta eest kutsus Khalifa noori mitte minema keskkooli lõpupeole, kuna see võivat neile kaela tuua Allahi viha.

Alles sel kevadel keelati samal naisel, kelle päevahoid nüüd suleti, avamast Göteborgis lasteaeda. Toona põhjendati otsust naise varasemate majandusprobleemidega, kuid arvesse võeti ka tema seotust Khalifaga.

Anas Khalifa pole aga ainus Rootsi islamiäärmuslane, kes on seotud lasteaedadega. Tänavu lükkas Göteborgi linn samal põhjusel tagasi veel kaks taotlust lasteasutuse avamiseks.

Ühe taotlustest esitas Abdel-Nasser El-Nadi, kes alles hiljuti oli Rootsi kaitsepolitsei soovil vahi all. El-Nadi soovis kevadel asutada lasteaeda, kus oleks olnud neli rühma ühe- kuni viieaastastele lastele, kuid tema taotlus lükati tagasi, kuna ta on olnud seotud vägivalda soosiva äärmuslusega. Varem juhtis El-Nadi haridusasutust nimega Teaduskool.

Samal ajal lükati tagasi veel teinegi taotlus, mille oli esitanud päevahoiu avamiseks naine, kes oli varem olnud abielus mehega, kes vahistati Ameerika Ühendriikides ning mõisteti seal süüdi seotuses terrorismiga. Naise praegusel abikaasala on Göteborgi ametivõimude andmeil lähedases suhted Anas Khalifaga.

Rootsi islamuiäärmuslastega on seotud ka vanematekooperatiiv Bilaal, mis tegutseb Umeå, Gävle ja Söderhamni linnades. Kooperatiiv on uurimise all, kuna ühe selle juhatuse liikme võttis Rootsi kaitsepolitsei vahi alla. Tegu on ühega kuuest inimesest, keda kaitsepolitsei soovib Rootsist välja saata, kuna ta kujutab nende hinnangul endast ohtu riiklikule julgeolekule.

Samuti on lasteaeda pidada soovivate islamiäärmuslastega puutunud kokku Eskilstuna kommuun Kesk-Rootsis, kirjutas Aftonbladet.

Rootsi kaitsekõrgkooli terrorismiekspert Magnus Ranstorp FOTO: Rootsi kaitsekõrgkool

Rootsi kaitsekõrgkooli terrorismieksperdi Magnus Ranstorpi sõnul püüavad islamistid ja äärmuslased leida lastehoiuteenuse pakkumisega endale uusi sissetulekuallikaid.

«See on tulus. Juba paar last võib tuua sisse üsna suuri summasid,» selgitas ta. «See on seotud ka sooviga end hermeetiliselt sulgeda ülejäänud ühiskonna ees. See algab lasteaedadega ning ulatub kuni gümnaasiumini.»