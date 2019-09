Sajandi tormist räsitud Hispaania loeb ohvreid ja ootab Marshalli plaani

Paduvihmad ajasid jõed üle kallaste, viies kaasa autosid ja inimesi, ujutasid üle tänavaid ning sundisid tuhandeid inimesi kodust põgenema. Tulvavetes hävis esialgsete hinnangute kohaselt ka vähemalt 300 000 hektarit väärtuslikku põllumajandusmaad.

Vähemalt kuus inimest on tulvavetes elu kaotanud. Sõjaväelased on tormis kannatanud piirkonnas abiks, et aidata oma kodudesse, sõidukitesse ja laagriplatsidele lõksu jäänud inimesi.

Hispaania võimud on siiski hoiatanud, et praegu on veel liiga vara teha kokkuvõtteid looduskatastroofist, mis on rängim alates 1879. aastast, kui tulvaveed nõudsid Murcia ja Orihuela ümbruses enam kui tuhat inimelu.

Valencia regiooni juht Ximo Puig on juba palunud, et taastetöödeks loodaks midagi Marshalli plaani sarnast ning Murcia regioon soovib, et kannatada saanud alad kuulutataks katastroofipiirkonnaks.

Hispaania tegevpeaminister Pedro Sánchez käis piirkonnas juba nädalavahetusel ning lubas sinna suunduda selle nädala hakul uuesti.

Inimesed koristamas Orihuelas Ida-Hispaanias tormi tekitatud segadust. Linn Alicante provintsis oli üleujutuste tõttu kolm päeva ülejäänud maailmast ära lõigatud. FOTO: MORELL / EPA / SCANPIX

Laastamistööd teinud aeglaselt liikuv torm võttis eile Hispaania rannikualadelt suuna loodesse ning kaotas suurema osa oma hävitavast jõust.

Sellised tormid, mida rahvasuus tuntakse kui gota fría’t ehk külmahoogu, on Vahemere piirkonnas sügiseti tavalised ning toovad lühikese ajaga kaasa rohkelt sademeid, kuid sel korral sadas näiteks Valencia provintsis asuvas Ontinyentis 12 tunniga maha 250 millimeetrit vihma, mis on kümme korda rohkem kui tavaliselt sel ajal.

Tugevad tuuled põhjustasid ka väiksemaid tornaadosid mereäärses kuurortlinnas Dénias.