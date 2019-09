Soome kaitseväe väljaõppes tuleb kasutusele sinepigaas ja sariin

Tegemist on Soomes esimese sedalaadi väljaõppega ning Pori brigaad on Soome kaitseväes esimene, kes päris keemiarelvade väljaõpet saab.

Seni on Soomes kasutatud keemiarelvade väljaõppeks ohutuid vahendeid ning päris keemiarelvadega seotud väljaõpet on tehtud välismaal.

«Palju tõhusam on korraldada väljaõpet kodumaal. See annab ka kindluse, et meil on oskusi toimida sellises olukorras ning olemas vastavad vahendid,» tõdes Lampinen.