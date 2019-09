Soome kaitsevägi hakkab väljaõppes kasutama sinepigaasi ja sariini

Samal ajal võetakse brigaadis kasutusele eriline keemiarelvade väljaõppeala. Algav väljaõpe on Soomes esimene ning Pori brigaad on Soome kaitseväe hulgas esimene, mis päris keemiarelvade väljaõpet teeb.

Praeguseni on Soomes kasutatud keemiarelvade väljaõppeks ohutuid vahendeid. Keemiarelvade väljaõppes on päris keemiarelvadega osaletud välismaal.

«On palju üksikasjalikum ning tõhusam korraldada väljaõpe kodumaal. See näitaks ka seda, et meil on oskusi toimida sellises olukorras ning on ka vastavad vahendid», tõdes Lampinen.