100 päeva Hongkongi proteste: süvenev vägivald, tülis pered ja laserpeod

Hongkongis täpselt 100 päeva tagasi alanud suured demokraatiat nõudvad meeleavaldused on kaotamas inimjõudu, kuid muutumas samal ajal vägivaldsemaks. Et liikumisel hinge sees hoida on aktivistid võtnud kasutusele terve hulga leidlikke nippe, et jõuda kõigi provintsi inimesteni, kuid vastuhakk Hiina võimudele tähendab ka, et nii mõnigi kodu on muutunud oma tillukese vastasseisu tandriks.