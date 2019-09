Snowden naaseks USA-sse õiglase kohtumõistmise korral

Snowdeni süüdistatakse spionaažis, mistõttu ähvardab teda aastakümnete pikkune vangistus. USA-sse naasmise soovi avaldas ta usutluses telekanalile CBS.

«Tahan naasta Ühendriikidesse,» ütles Snowden, kelle memuaar «Permanent Record» teisipäeval avaldatakse. «See on ülim eesmärk.»

«Aga kui ma peaksin terve ülejäänud elu vangis veetma, siis on meie põhinõudmine, milles me peame kokku leppima, et saaksin vähemalt õiglase kohtuprotsessi,» ütles ta. «See on üks asi, mille tagamisest on valitsus keeldunud, sest nad ei anna ligipääsu niinimetatud avalike huvide kaitsele.»

Snowden töötas kunagi Ühendriikide julgeolekuametite CIA ja NSA heaks, kuid pärast 2013. aasta leket elab ta Venemaal.

«Ma ei palu armu. Ma ei palu silma kinnipigistamist,» ütles ta CBS-ile. «Palun õiglast kohtumõistmist.»

«See on põhiline asi, mida kõik ameeriklased vajavad,» jätkas Snowden. «Me ei taha, et inimesi visataks vangi ilma, et vandekohtunikel oleks õigus otsustada, kas see mis nad tegid oli õige või vale.»

«Valitsus tahab teistsugust kohtuprotsessi,» lausus vilepuhuja. «Nad tahavad kasutada erimenetlust, nad tahavad kohtusaali sulgeda, nad ei taha avalikkust sisse lasta, näidata neile mis toimub.»

«Nad ei taha, et vandekohtunikud kaaluksid ajendeid, miks ma seda tegin. Kas see oli Ühendriikidele kasulik? Kas see tõi meile kasu või kahju? Nad ei taha, et vandekohus seda üldse kaaluks,» rääkis ta.