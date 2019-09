Rootsi kliimaaktivist Thunberg sai kätte Amnesty inimõigusauhinna

Järgmine meeleavaldus on kavas 20. septembril, kui Thunberg ja tuhanded New Yorgi tudengid plaanivad osana «globaalsest kliimastreigist» tulla tänavatele samaaegselt protestijatega teistes maailma linnades.

Sellele järgnevad laupäeval ÜRO peakorteris esimene Noorte Kliimatippkohtumine ja esmaspäeval ÜRO Kliimatippkohtumine, mille maailmaorganisatsiooni peasekretär António Guterres on kutsunud kokku põhjusel, et maailma suurimad süsinikuemissioonide õhkupaiskajad ei suuda täita endale Pariisi kliimaleppe alusel võetud eesmärke.

Samas ütles ta, et näeb ka «ärkamist». «Kuigi see on aeglane, on tempo tõusmas ja debati sisu on muutumas,» ütles Thunberg.