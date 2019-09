Mõned Soome ratsakoolid on hakanud oma kodulehel seadma ratsutajatele piirkaalu – tavaliselt märgitakse ratsutajate suurimaks lubatud kaaluks 80 ja 100 kilo vahel. Väikeste hobuste ja suurte ponide puhul on kaalupiir tavaliselt 55-70 kilo.

«Olen saanud kõvasti kriitikat selle eest, et võtsin jutuks ratsutajate kehakaalu,» ütles Espoos asuva Primus Talli tegevjuht Kikka Suomio. «Teema on mõnele üle 40-aastasele naisele hirmutavalt hell. Ma ei kritiseeri inimeste kaalunumbreid, kuid olen ettevõtja ning mulle on tähtis meie hobuste heaolu.»