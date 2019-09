WSJ: USA luureinfo põhjal rünnati Saudi naftarajatisi Iraanist

«Saudi ametnikud ütlesid aga, et USA ei ole andnud piisavalt infot järeldamaks, et rünnakud tehti Iraanist. See viitab, et USA info ei olnud lõplikult selge,» lisas WSJ. «USA ametnikud ütlesid, et neil on kavas jagada lähipäevil saudidega veel infot.»