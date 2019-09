Soome riiklik postifirma külmutab palgad

«Posti otsus on täiesti ühepoolne. Meiega ei ole see läbi räägitud ning see otsus ei vasta sellele, mida meie oleme nõudnud,» kommenteeris posti- ja logistikaala ametiühingu PAU esinaine Heidi Nieminen Posti otsust. Ta rõhutas, et kuigi Posti kinnitusel umbes 700 töötaja kogupalk ei lange, ei ole see tagatiseks, et üksikisiku sissetulek ei lange.