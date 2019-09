Soome riiklik postifirma külmutab palgad kuni 2022. aastani

«Muutusega otsitakse paindlikkust, et sorteerimine vastaks kiiresti muutuvatele oludele ja klientide nõudmistele,» teatas Posti oma pressiteates.

«Posti otsus on täiesti ühepoolne. Meiega ei ole see läbi räägitud ning see otsus ei vasta sellele, mida meie oleme nõudnud,» kommenteeris posti- ja logistikaala ametiühingu PAU esinaine Heidi Nieminen Posti otsust. Ta rõhutas, et kuigi Posti kinnitusel umbes 700 töötaja kogupalk ei lange, ei ole see tagatiseks, et üksikisiku sissetulek ei lange.

Uus mudel näeb ette heade soorituste eest preemiat, samas kui need, kes ei jõua piisava tootlikkuseni, kaotavad palgas, lisas Nieminen.

Posti paki- ja veebikaubanduse juht Turkka Kuusisto rõhutas Helsingin Sanomatele, et ühegi töötaja palk kokkulepitud üleminekuajal ei lange. «Üksikute töötajate palka ei või langetada. Tagame selle 27 kuuks, isegi kui eesmärke ei saavutata.» Tema sõnul tagab ettevõte üleminekuajal töötajale kindla palga.

Ametiühingu esindaja Nieminen tuletab meelde, et sorteerijad peavad majanduslikult hakkama saama ka kahe aasta pärast. «Me jätkame kollektiivlepingu läbirääkimistega,» lubas ta ja lisas, et kui läbirääkimised lahenduseni ei vii, on tagajärjeks streigid, sest praegune kollektiivleping lõpeb oktoobriga.

Posti omab hetkel 50% turuosa Soome pakiturust. Nieminen märgib, et Posti tahab saada enda kätte suuremat turuosa, lüües konkurente madalamate palkade ja halvemate töötingimustega.

Posti plaan langetada töötajate palka tekitas eelmisel nädalal suurt vastukaja. Algse plaani kohaselt oleks sorteerijate palgad langenud, kuna nad oleks viidud üle Tööstusliidu kollektiivlepingusse.

Posti on põhjendanud soovi muuta töötajate kollektiivlepingut sellega, et ettevõte peab tekitama samasugused töötingimused nagu on konkurentidel.

PAU teatel langetaks selline tegevus töötajate palku kümneid protsente. PAU protestis Posti tegevuse vastu septembri alguses peetud streigiga.

Samal ajal on kritiseeritud ka Posti juhti Heikki Malineni, kes sai eelmisel aastal kokku 987 764 eurot palka, mis on umbes 82 000 eurot kuus.

Soome peaminister Antti Rinne rääkis eelmisel nädalal Helsingin Sanomatele, et olukord on valitsuses võetud teadmiseks.

«Üks võimalus peaks olema selle selgitamine kas olukorda saaks lahendada mingisuguse rahalise kompensatsiooniga», ütles Rinne.