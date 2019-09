USA presidendivalimisi ähvardab ka Hiina ja Iraani valeinfokampaania

Kuna president Donald Trump murrab rahvusvahelisel areenil Hiina ja Iraaniga piike, on karta, et nood riigid püüavad mõjutada USA järgmisi valimisi, kirjutas Axios täna.

Iraan

Mais teatas Facebook, et on maha võtnud veel mitukümmend Iraaniga seotud kontot, guppi ja lehekülge, seal hulgas ka Instagramist.

Hiina

Nii Facebook kui Twitter teatasid augustis, et on paljastanud sadu Hiina kontosid, mis on seotud koordineeritud rünnakuga Hongkongi protestijate vastu. Hiina on sekkunud jultunult ka Taiwani valimistesse.