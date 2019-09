Iisraeli valimiste lävepakuküsitlused näitavad tasavägist seisu

Meediakanalites avaldatud veidi erinevate tulemuste kohaselt on mõlemad parteid saamas 31-34 kohta.

Iisraeli ajalehe Haaretzi andmetel on Gantzi erakond saamas 33 ja Netanyahu Likud 32 kohta parlamendis.

Tegemist on teiste üldvalimistega viimase viie kuu jooksul.

Iisraeli president Reuven Rivlin lubas teha kõik endast oleneva, et leida riiki tabanud poliitilisele kriisile lahendus ja vältida lühikese aja jooksul kolmandate üldvalimiste korraldamist.

«Ma teen kõik võimaliku, et mitte lubada veel ühtesid valimisi ja saavutada valitsuse kiire moodustamine,» ütles Rivlin videopöördumises, mille katked edastas väljaanne The Times of Israel.