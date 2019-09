EL: Iisraeli asundustegevuse laiendamine seab ohtu rahuväljavaated

Teisipäeva õhtul Brüsselis levitatud EL-i välisteenistuse dokumendis märgitakse, et Iisraeli valitsus kiitis 15. septembril heaks ettepaneku rajada uus juudiasundus Mevoot Yericho, mis seni oli vaid eelpost.

1999. aastal tekkinud asunduses elab umbes 30 perekonda. Iisraeli asunikud rajavad Läänekaldal regulaarselt karavanidest moodustatud elupaiku lootuses, et valitsus need kunagi asundusena seadustab, mida on juhtunud korduvalt varemgi.