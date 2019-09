Osalised tulemused: Netanyahu ja tema liitlased ei saanud enamust

See tähendab koalitsiooniläbirääkimiste perioodi algust ning võib ohtu seada Netanyahu poliitilise tuleviku.

Esialgsed osalised tulemused näitasid, et Netanyahu peamise rivaali Benny Gantzi erakond on saamas knessetis sama palju kohti kui peaministri partei Likud.

Kuigi tulemused ei taga seda, et Gantzist saab järgmine peaminister, näitavad need, et rohkem kui 10 aastat valitsust juhtinud Netanyahul võivad tekkida raskused ametisse jäämisega.