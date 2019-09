Taliban on valmis uuteks kõnelusteks USAga

Talibani pealäbirääkija Sher Mohammad Abbas Stanikzai õigustas viimaste päevade verevalamist, sest tema sõnul tunnistasid ka ameeriklased kõnelustel, et on tapnud tuhandeid talibeid, sestap polevat mässajad kõneluste vältel rünnakuid jätkates midagi valesti teinud.

«Meie poolelt on uksed läbirääkimisteks avatud,» ütles Stanikzai BBC-le.

Tema valitsus, kes ei salgagi soovi sõdurid koju tuua, jättis siiski võimaluse uueks katseks, ehkki välisminister Mike Pompeo hoiatas, et see nõuab Talibanilt «olulist pühendumust».

Tegu on rängimate rünnakutega pärast kõneluste lõppu.

Taliban on varem öelnud, et «Afganistanis okupatsiooni lõpetamiseks on kaks võimalust: üks oli džihaad ja võitlus, teine kõnelused ja läbirääkimised».