Trump: Iraanile vastamise variante on palju

Ajakirjanikud küsisid presidendilt Iraani ründamise võimaluse kohta. Trump vastas: «Valikuid on palju. On olemas ülim vastus, kuid sellest on ka palju väiksemaid valikuid.» Seepeale küsisid ajakirjanikud, mida «ülim vastus» tähendab. President selgitas, et see tähendab «sõda».

«Andsin rahandusministrile äsja juhise karmistada oluliselt sanktsioone Iraanile!» kirjutas Trump Twitteris.

Trump juhtis Ühendriigid mullu mais Iraani tuumaleppest välja ja taaskehtestas Teheranile karmid majandussanktsioonid eesmärgiga viia riigi naftaeksport nulli ja sundida seda loobuma agressiivsest välispoliitikast.

USA ja Saudi Araabia kahtlustavad, et nädalavahetusel aset leidnud rünnakud Saudi naftataristule korraldas Iraan, kuigi selle eest võtsid vastutuse Jeemeni huthimässulised. Teheran eitab seda.

Trump on seni üritanud pareerida mõnede oma vabariikliku partei esindajate üleskutseid vastata Teheranile jõuga. «Meil on rohkesti aega teha koledaid asju,» lausus ta. «Kui me peame midagi tegema, siis teeme seda kõhklemata.»

President kordas samas oma sõnumit, et tahab hoida USA Lähis-Ida konfliktidest eemal. «Kuidas nendega läks?» küsis ta viitega sõdadele Iraagis ja mujal.

Kuigi USA ametnike arvates on selge, et rünnaku taga on Teherani eitustest hoolimata Iraan, siis Trump pole seda avalikult täielikult toetanud. «Oleme tõeliselt nüüd kohas, kus teame vägagi seda, mis juhtus,» lausus ta üksikasju täpsustamata.

Räägitakse, et Trump lootis pidada New Yorgis järgmise nädala ÜRO peaassambleel dramaatilise kohtumise Iraani presidendi Hassan Rouhaniga. Kuid kriis Saudi naftarajatisi tabanud rünnakute ümber tegi istungi äärmiselt vähetõenäoliseks.