Venemaa plaanib kosmonautidele missioonidele uuesti relvad kaasa anda

Kosmonaudid on olnud relvastamata ligi kümme aastat, kuid Roskosmose direktori Dmitri Rogozini sõnul on aeg neile relvad tagasi anda, kuna järgmisi maandumisi kavandatakse Venemaa idaossa.

«Võimalik, et maandumised toimuvad ka kohas, kus pole elanikke, kus on mets ja metsastepp ning kosmonaudid ütlevad, et oleks hea, kui nende varustuses leiduks ka (relv),» sõnas Rogozin.