Video: Kiievis blokeeris relvastatud mees silla ja ähvardab selle õhku lasta

Politsei teatas, et sündmust loetakse kui terroriakti. Politsei alguses nimetas suuroperatsiooni nimega «Sireen», mis tähendas seda, et otsiti kurjategijat, pärast aga nimetati «Äike». «Teed on blokeeritud. Mees asub silla keskel,» ütles politsei pressiesindaja.



Kell 19.35 said Kiievi politsei, kaitsepolitsei ja sõjavägi mehe kätte. Gazeta.ru kirjutab, et mees on Krimmist pärit Aleksei Belko (42-aastane). Politsei teatas, et selle aasta juunis andis Aleksei Belko Desnyanskiy ringkonna politseiosakonnale vabatahtlikult üle kilo lõhkeainet ja 88 padrunit. Toona ütles ta politseile, et leidis neid kogemata Tšernihivi küla seifist.



Esialgsetel andmetel oli varasemalt Belko eriväe kaheksanda rügemendi snaiper ning tal oli probleeme juhatusega.