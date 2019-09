Advokaadi mõrv läitis hirmu Hollandi muutumisest narkojõukude riigiks

Wiersum oli advokaat Nabil B.-le, kes on tunnistaja suures hagis kahe Marokos sündinud mehe vastu. Kaksikut - Ridouan Taghit ja Said Razzoukit - on nimetatud Hollandi kõige tagaotsitavamateks kurjategijateks. Holland väljastas nende vastu rahvusvahelise vahistamiskäsu mõrva ja uimastitega kaubitsemise eest.

Amsterdami tuntakse marihuaanasse leebe suhtumise poolest, kuid linna tellitud ja varem septembris avaldatud uuringust selgus, et tal on nüüd suur narkoprobleem.

Hollandi ühe peamise politseinike ametiühingu hinnangul näitas advokaadi tapmine, et olukord riigis on väljumas kontrolli alt. «See kinnitab, et me elame narkoriigis,» ütles politseinike ametiühingu NPB esindaja Jan Struijs. «See on rünnak õigusriigile.»