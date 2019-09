Kanada peaminister sattus värvika mineviku pärast pahuksisse

USA ajakirja Time avaldatud fotos poseerib Trudeau 2001. aastal tehtud araabiateemalisel peol turban peas ja rüü seljas. Pilt on tehtud Vancouveri erakoolis West Point Gray akadeemia, kus ta tollal õpetas. Trudeau oli siis 29-aastane.

Pilt avaldati ajal, mil Trudeau Liberaalse Partei ja Andrew Scheeri juhitud konservatiivide vahel käib 21. oktoobri valimiste eel küsitlustes tihe rebimine. Trudeau (47) võitis 2015. aasta valimised kindlalt, kuid on nüüd tule all eetikakoodeksi rikkumise ja teiste skandaalide pärast.

Trudeau õpetajakarjäär on osa tema värvikast minevikust. Selle jooksul on ta töötanud ka lumelauainstruktori, baarmeni ja väljaviskajana.

Ta otsustas kolmapäeval reageerida pildile kiirelt ning teatas, et sügavalt kahetseb rassistlikku grimmi kandmist.

«Tunnen nüüd, et see oli rassistlik asi,» lausus ta tele-eetris pressikonverentsil oma valimiskampaania lennukist. «See on miski, mille tegemist kahetsen sügavalt.»