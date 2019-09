Soome peaminister seadis Boris Johnsoni Brexiti-ultimaatumi ette

Rinne teatas, et leppis Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga kokku, et Ühendkuningriik peab esitama ettepanekud Brexiti protsessiks kirjalikul teel septembri lõpuks.

Soome on praegu Euroopa Liidu eesistujariik ning Rinne arutas eile Pariisis Macroniga Brexiti teemat. EL on korduvalt kritiseerinud Ühendkuningriiki, et viimane ei suuda liidust lahkumiseks konkreetseid plaane esitada.

«Me peame teadma, mida Ühendkuningriik plaanib,» lausus Rinne. «Hägune jutt ettepanekutest läbirääkimisteks on vastutustundetu. Ühendkuningriik peaks esitama oma enda võimalikud ettepanekud väga kiiresti, kui nad soovivad, et neid ka arutatakse.»

«Me olime mõlemad ühel meelel, et nüüd on Boris Johnsonil aeg esitada oma ettepanekud kirjalikul teel – kui need olemas on,» lisas Rinne. «Kui septembri lõpuks ettepanekuid ei saabu, on kõik läbi.»