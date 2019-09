Soomes tahetakse ka poistele anda HPV-vaktsiini

Varasemalt on HPV-vaktsiini antud alles kuuendas klassis. Sellel sügisel on vaktsineerimist alustatud juba viiendast klassist, kuna laste vanemad osalevad lastega koos tervisekontrollis. Nii on vanematel võimalik esitada vaktsiini kohta küsimusi, kui neid peaks tekkima.

Ka kuuendikud ja vanemate klasside tüdrukud võivad saada vaktsiini, kui see on varasemalt jäänud saamata.

«Koolide tervishoiutöötajad on rääkinud, et vaktsiini efektiivsust seatakse kahtluse alla just tugevates lestadiaasluse aladel. Sealt tuleb sõnumeid, et «meie tüdrukud ei vaja vaktsiini»», sõnab ülemarst Tuija Leino Soome riiklikust Tervishoiu ja Heaolu Instituudist.