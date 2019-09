ÜRO: Süüria põhiseaduskomisjoni koosseisus saavutati kokkulepe

ÜRO erisaadik Süürias «Geir Pedersen teeb lõplikku tööd osapooltega, mis puudutab ametivolitusi ja me loodame, et sellega jõutakse väga varsti lõpule», sõnas Guterres.

ÜRO vahendatud Süüria rahukõnelused Genfis on viimastel aastatel olnud seisakus ning Pedersen on keskendunud peamiselt komisjoni loomisele, mille eesmärgiks on Süüria uue põhiseaduse koostamine.