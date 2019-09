Soome ajaloo suurimate sõjalaevade hange sai allkirjad

Miljardi euro suurune laevahange oli täna arutusel Soome valitsuse istungil. Hanke hind on 1,3 miljardit eurot, mis on algsest summast umbes 100 miljoni euro võrra suurem.

Hoolimata sellest, et on räägitud Rauma laevadokkide väiksest mahutavusest, kinnitas valitsus, et sõjalaevad ehitatakse Raumal. RMC sõnas pressiteates, et esimese laeva ehitamine algab 2022. aastal.