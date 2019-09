Nädalavahetusel Saudi Araabia naftataristule korraldatud raketi- ja droonirünnakud on kruvinud pinged Pärsia lahe piirkonnas lakke, kuid esialgu paistab, et järgmist käiku kaalutakse äärmiselt hoolikalt. Siin on kompaktne ülevaade sellest, mis praeguseks teada.